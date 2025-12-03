Le scuole migliori di Bari e provincia | la classifica Eduscopio 2025

Prepararsi all'università oppure imparare una professione e inserirsi quanto prima nel mondo del lavoro. Le scuole di Bari e provincia sono finite sotto la lente di Eduscopio 2025, la ricerca a cura della Fondazione Agnelli che ha inserito, in una piattaforma online, oltre 8100 istituti in tutta. 🔗 Leggi su Baritoday.it

