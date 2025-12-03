Le scelte di Chivu contro il Venezia | Luis Henrique e Diouf esterni in porta si rivede Martinez

Nell'ottavo di Coppa Italia, il tecnico punta su Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto in difesa. Pio Esposito con Thuram in avanti. Bonny, sfebbrato, dalla panchina. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Le scelte di Chivu contro il Venezia: Luis Henrique e Diouf esterni, in porta si rivede Martinez

Altre letture consigliate

INTER, AMPIO TURNOVER IN COPPA Le scelte di Chivu - facebook.com Vai su Facebook

#Inter-Venezia, le possibili scelte di Chivu: in porta ritorno di Josep #Martinez, in difesa chance per De Vrij con Bisseck e Carlos Augusto. #Diouf e #LuisHenrique esterni a piede invertito, a centrocampo Zielinski con Frattesi e Sucic. In attacco Thuram dovrebb Vai su X

Inter, chi va davvero in panchina contro il Venezia? Chivu non stravolge, ecco le ultime novità - L'Inter tra poche ore affronterà il Venezia e Chivu sta ragionando sui nomi da schierare titolari e chi far sedere in panchina: le ultime. Lo riporta spaziointer.it

Coppa Italia, Inter-Venezia, formazioni ufficiali: Chivu lascia fuori tanti big, ecco a chi tocca - Esordio in questa edizione della Coppa Italia per l'Inter di Cristian Chivu, che ospita il Venezia di Giovanni Stroppa a San Siro: le formazioni ufficiali. Riporta sport.virgilio.it

Inter ospita il Venezia in Coppa Italia, Chivu punta sul turnover - L' Inter si prepara ad affrontare il Venezia questa sera, 3 dicembre, a San Siro in una partita valida per la Coppa Italia. Lo riporta it.blastingnews.com

FCIN1908 – Formazione Inter-Venezia, Chivu ha deciso: Diouf e Luis Henrique quinti! E in attacco… - Ampio turnover in casa Inter per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Venezia di stasera: ecco l'undici scelto da Chivu ... Scrive msn.com

Pronostico Inter-Venezia: Chivu avanti in scioltezza - Venezia è una partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia e si gioca mercoledì: formazioni, pronostico, tv e streaming. Lo riporta ilveggente.it

Probabili formazioni Inter-Venezia: Diouf all’esordio - Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Segnala passioneinter.com