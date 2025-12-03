Le rubano la bici elettrica grazie al localizzatore la ritrova

Non si è arresa all'ammanco del suo prezioso mezzo di locomozione e alla fine la tenacia gli ha dato ragione ed è potuta tornare in possesso della sua bicicletta elettrica. I carabinieri della stazione di Albignasego hanno denunciato un 39enne originario del Bangladesh, domiciliato in provincia. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Le rubano la bici elettrica, grazie al localizzatore la ritrova

