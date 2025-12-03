Le recite di Natale senza Gesù | l' ipocrisia dell' inclusività

Ogni anno la stessa storia, ormai da un bel po'. Diventa noioso anche scriverne, ma è evidentemente necessario visto la deriva che ha preso il politicamente corretto.Presepi gender fluid, la Natività rappresentata con due mamme o due papà e rivisitazioni varie. Mancava solo il paradosso: Natale. 🔗 Leggi su Today.it

Approfondisci con queste news

E' tempo di prepararsi per le recite di Natale Lupetti bambino ELLEPI offre maglie colorate tinta unita per bambini da 3 a 14 anni a un prezzo speciale di € 7,50 ?ARDEA Via nazareno Strampelli N.52 - facebook.com Vai su Facebook

Cellulari durante recite di Natale: divieto diffusione immagini senza autorizzazione. Cosa dice il Garante della Privacy Vai su X

FdI e Lega contro la scuola di Magliano che ha cancellato la parola "Gesù" dal canto della recita di Natale - Una scuola di Magliano in Toscana sceglie di togliere i riferimenti a Gesù dalle canzoni di Natale: è dura la reazione di Lega e FdI ... Da virgilio.it

Recita di Natale a scuola con Jingle Bells senza nominare Gesù, sindaco contrario: allestirà un presepe pubblico in piazza - La polemica natalizia è servita: come abbiamo scritto, in una scuola di un paese toscano si starebbe organizzando una recita senza riferimenti religiosi. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Recita di Natale con la canzone Jingle Bells senza riferimenti a Gesù, la scuola è laica: genitori in protesta, è polemica - In una scuola primaria in Toscana si starebbe organizzando una recita senza riferimenti religiosi. Lo riporta tecnicadellascuola.it

Cellulari durante recite di Natale: divieto diffusione immagini senza autorizzazione. Cosa dice il Garante della Privacy - Nel periodo delle recite di Natale, l’uso di telefoni cellulari e apparecchi per registrare audio e immagini è generalmente consentito solo per fini personali. Come scrive orizzontescuola.it