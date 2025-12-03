le primarie pd a casa giorgia

C'è una novità a sinistra. L'armata Branca-Meloni, al secolo campo largo, finora era unita solo al grido «abbasso Giorgia». Tasse, Ucraina, lavoro spaccano l'asse Pd-M5s a ogni uscita pubblica dei due leader, ma fino a oggi almeno sulla premier i due erano andati d'amore e d'accordo. Poi le Regionali, la fine dei sorrisi ipocriti e lo scontro su Atreju, la festa nazionale di Fdi. Come due comari a litigarsi il palco con Meloni, perché quel duello significava essere il candidato premier della sinistra alle Politiche. Il classico panno che si dovrebbe lavare in casa propria e non a «casa Giorgia», trasformata da una sinistra in crisi di idee e di leadership condivisa nel mega-gazebo delle primarie, alla vigilia di Natale (perdonate l'arroganza di chiamarlo con il suo vero nome). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

