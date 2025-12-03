Le mutandine? Spesso non le indosso Belve la super vip non si trattiene | Fagnani sbalordita

Un racconto a cuore aperto, una donna che non teme di guardarsi allo specchio e restituire la propria storia senza risparmiare nulla: così Stefania Sandrelli ha chiuso l’ultima stagione di Belve, regalando a Francesca Fagnani – e al pubblico – un’intervista destinata a restare. Tra amori celebri, confessioni piccanti, zone d’ombra e conquiste personali, l’icona del cinema italiano ha dimostrato ancora una volta perché, dopo decenni di carriera, resta una delle interpreti più libere e magnetiche del panorama artistico. La storia d’amore con Gino Paoli: passione e candore Uno dei passaggi più travolgenti della conversazione è stato il ricordo della relazione con Gino Paoli, un amore totalizzante che Sandrelli ha descritto con sincerità disarmante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Le mutandine? Spesso non le indosso”. Belve, la super vip non si trattiene: Fagnani sbalordita

