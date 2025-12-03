Le migliori scuole superiori d’Italia dove iscrivere i figli la classifica

Eduscopio ha pubblicato i risultati della 12esima edizione del lavoro della Fondazione Agnelli, ovvero i dati aggiornati relativi alle migliori scuole secondarie di secondo grado. Il team che ha coordinato lo studio ha analizzato un’enorme mole di informazioni per determinare quali istituti preparino meglio al mondo universitario o al lavoro dopo il diploma. Analizzando i dati di 1.355.000 diplomati provenienti da 8.150 scuole, Eduscopio propone una classifica pensata per aiutare studenti e famiglie nella scelta del percorso di studi dopo la terza media. Al primo posto figura il liceo Giovanni Battista Ferrari di Este, in provincia di Padova. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Le migliori scuole superiori d’Italia dove iscrivere i figli, la classifica

Contenuti che potrebbero interessarti

L’ultima edizione di Eduscopio ha svelato le scuole superiori migliori in Italia nel 2025 La classifica: https://fanpa.ge/Sa6K7 - facebook.com Vai su Facebook

La classifica delle migliori scuole 2025 a Bologna e provincia: tra i licei classici, il Rambaldi-Valeriani di Imola supera il Galvani e il Minghetti Vai su X

SUPERIORI Scuola: le migliori superiori in Italia secondo la classifica ‘Eduscopio 2025’ - 150 istituti tra il 2019/20 e il 2021/22, offrendo un quadro chiaro per studenti e famiglie ... Si legge su statoquotidiano.it

Le migliori scuole superiori d’Italia dove iscrivere i figli, la classifica - Eduscopio ha pubblicato i risultati della 12esima edizione del lavoro della Fondazione Agnelli, ovvero i dati aggiornati relativi alle migliori scuole secondarie di secondo grado. quifinanza.it scrive

Eduscopio 2025, quali sono le migliori scuole d’Italia: il Liceo Ferrari di Este al primo posto - La classifica delle migliori scuole superiori d'Italia di Eduscopio 2025: i risultati della ricerca della Fondazione Agnelli premiano il liceo Giovanni ... Segnala fanpage.it

Scuole superiori, quali sono le migliori d'Italia: la classifica di Eduscopio - A dare un valido aiuto è la classifica di Eduscopio, giunta alla sua 12esima edizione. Scrive tg24.sky.it

Quali sono le migliori scuole superiori di Roma, la classifica Eduscopio 2025: confermati Visconti e Righi - Quali sono i migliori licei della Capitale secondo la classifica Eduscopio 2025: per il terzo anno consecutivo si confermano Righi e Visconti, per la prima ... Come scrive fanpage.it

Migliori scuole superiori d’Italia 2025: licei Visconti a Roma e Berchet a Milano in vetta. La classifica città per città - Dal Visconti di Roma al Berchet di Milano, fino al Convitto Vittorio Emanuele II di Napoli e al Ferrari vicino Padova: online le classifiche delle migliori scuole superiori d’Italia, ... Come scrive msn.com