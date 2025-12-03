Le mancette da pochi milioni in manovra Pirro M5s | Alimentano logiche clientelari possono spuntare all' ultimo minuto

Vino, mozzarelle e qualche milione in favore di piccoli comuni o fondazioni. L'esame della manovra 2026 entra nel vivo e in Senato sopravvivono alcune micro-norme presentate dai partiti di maggioranza. La commissione Bilancio non ha iniziato ancora le votazioni sugli emendamenti cosiddetti. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Elisabetta Gualmini. . I cittadini onesti vengono considerati stupidi dal governo Meloni che promette un condono edilizio a pochi giorni dalla elezioni regionali in Campania. Siamo al limite del voto di scambio! Vedremo oggi i risultati, io penso che le mancette - facebook.com Vai su Facebook

La carica delle "mancette" in manovra: i senatori rilanciano su Erasmus italiano, mozzarelle e vino - Tra gli emendamenti finiti sui banchi della commissione Bilancio resistono alcune micro- Secondo today.it

Manovra, Palazzo Chigi avverte i senatori: “Misure utili, niente mancette” - Meloni indica ai leader del centrodestra la strategia per utilizzare i pochi soldi a disposizione per le correzioni in Parlamento ... Lo riporta repubblica.it

Pizza, vino e orchestre: ecco le "mancette" della manovra - norme al testo disegnato dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ... Scrive today.it

Manovra, ok affitti brevi e case. Aumenta la tassa sulle banche, ma è ancora caccia alle coperture - Al vertice di maggioranza trovato l’accordo su cinque punti, tra cui più risorse per le forze dell’ordine. Da repubblica.it

Manovra, le mancette del governo: 500 mila euro per ogni senatore - I partiti di maggioranza e opposizione stanno organizzando le ultime riunioni coi leader (questa mattina ce ne sarà una di Forza Italia con Antonio Tajani). ilfattoquotidiano.it scrive

Manovra: Magi, 'maggioranza sta esplodendo, tenuta insieme solo da mancette' - “La legge di bilancio sta facendo esplodere le contraddizioni, i dissapori e la differenza di visione all'interno della maggioranza che sostiene il governo Meloni, la quale ... iltempo.it scrive