Le Magie di natale alla cascata delle Marmore fra aperture speciali e leggende d’acqua | il programma

La cascata delle Marmore si prepara a vivere il periodo natalizio con “Magie di Natale alla cascata – tra natura e tradizioni”, un calendario di aperture straordinarie e iniziative speciali in programma l’8, 26, 27, 28, 29, 30 dicembre 2025 e il 3, 4, 5, 6 gennaio 2026.In queste giornate, il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Scopri altri approfondimenti

Babbo Natale è sicuramente molto bravo e fa magie incredibili affinché tutti i doni vengano consegnati, ma di certo ha bisogno di alcuni aiutanti. Uno di questi è un simpatico gatto rosso, intraprendente e coraggioso! Tutti in sella (ehm…slitta!), sta per giunge - facebook.com Vai su Facebook

Luci e leggende: alla Cascata delle Marmore festività all’insegna di eventi e aperture straordinarie - Così sarà quello alla Cascata delle Marmore che si prepara a vivere il periodo delle festività con un calendario di aperture straordinarie ... umbria24.it scrive

La Cascata delle Marmore si illumina per il Natale: pronti a raggiungere il record di 500mila visitatori - Nel pomeriggio di martedì 5 nella sala videoconferenze della Bct è stato illustrato un calendario fitto di eventi che avranno luogo ... Da ilmessaggero.it

Terni, alla Cascata delle Marmore è tempo di Marmolandia: eventi e attività per sognatori di ogni età - Alla Cascata delle Marmore è tempo di Marmolandia, la cascata di grandi e piccini. Da ilmessaggero.it

Viaggio alla Cascata delle Marmore, uno dei gioielli dell’Umbria - C’è un luogo, nascosto tra i boschi della Valnerina, dove l’acqua sembra danzare con la roccia in un abbraccio eterno. Riporta siviaggia.it

Cascata delle Marmore, ingresso più semplice per i residenti - A Terni, i residenti possono ora accedere alla Cascata delle Marmore direttamente online, evitando le code in biglietteria. Secondo lanazione.it

Raggiunti i 500 mila visitatori alla Cascata delle Marmore - "Il 2022 è stato davvero un anno straordinario per il turismo a Terni: ci sono molti dati diffusi nei giorni scorsi a confermarlo e tra questi c'è anche il raggiungimento, per ... Da ansa.it