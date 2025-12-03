Le lauree con i maggiori disoccupati in Italia la classifica delle facoltà
L’ultima indagine AlmaLaurea sul rapporto fra tipo di laurea e disoccupazione conferma il vantaggio di ingegneri e medici sugli umanisti nella ricerca del lavoro. Il tasso di occupazione, viene evidenziato, raggiunge il livello più elevato dell’ultimo decennio, tanto per i laureati di primo livello quanto per quelli di secondo livello, con un incremento evidente rispetto al 2023. Rapporto AlmaLaurea 2025. Un risultato che assume rilievo non solo per i neolaureati, ma anche per chi ha conseguito il titolo da più tempo, delineando un processo di consolidamento strutturale. L’indagine che ha portato al “Rapporto AlmaLaurea 2025 sulla Condizione occupazionale dei Laureati”, svolta nel 2024, ha coinvolto complessivamente 690. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
“Istituire lauree specialistiche per valorizzare e potenziare la professione infermieristica” L’Assemblea legislativa rinvia in Commissione per approfondimenti la mozione proposta in Aula dal consigliere regionale Matteo Giambartolomei (FdI) (Acs) Perugia, 27 - facebook.com Vai su Facebook
Il più grande fabbricante di lauree false d’Italia va a processo - ROMA – Il più grande produttore di lauree false del nostro Paese è un cuoco dell’hinterland fiorentino con molti dan nelle arti marziali, una piattaforma tv che dichiara 987 mila abbonati (ottenuti in ... Riporta repubblica.it
Il più grande fabbricante di lauree false d’Italia va a processo - Ha fondato l’Università della nutrizione in Svizzera: “Nel 2025 voglio vendere 25 ... Da repubblica.it