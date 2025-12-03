Auguri di buon Natale 2025! Il Natale è la festa più attesa dell’anno, il momento dei doni e degli auguri sinceri. Scegliere le parole giuste, però, non è sempre facile. Per questo abbiamo raccolto pensieri profondi, emozionanti, romantici e simpatici, perfetti per ogni persona e occasione: dal biglietto che accompagna il regalo ai messaggi da inviare via whatsapp, fino alle email. Ecco frasi di Natale brevi, riflessive, bellissime e divertenti ma anche citazioni tratte da libri e film, così da essere pronti a condividere tutto l’amore che questa festa porta con sé. Il Natale 2025 è l’occasione perfetta per riscoprire l’emozione degli auguri, dai pensieri più intensi alle frasi sul Natale brevi da condividere con chi ami. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Le frasi per augurare Buon Natale 2025: spunti d’autore, da Jane Austen a Gianni Rodari, e messaggi divertenti da dedicare e inviare ad amici, colleghi e familiari