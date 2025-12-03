Un vecchio hard disk dimenticato nel cassetto per 18 lunghi anni. Poi la scoperta: al suo interno erano conservate le foto scattate il 13 agosto 2007 all’esterno della villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Un materiale rimasto inedito per 18 anni, fino a quando non è stato condiviso sul web pochi giorni fa. A diffondere gli scatti è stata la youtuber e streamer Francesca Bugamelli, conosciuta online con il nome di BugalallaCrime, durante il suo “ TG Crime”, la trasmissione da lei condotta su Twitch. È stata la creator 34enne a mostrare per la prima volta le immagini che ritraggono Andrea Sempio a via Pascoli alcune ore dopo l’omicidio di Chiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le foto di Sempio davanti a casa Poggi? Non potevano stare in un cassetto altri 18 anni”: parla BugalallaCrime. Bruzzone smentisce l’addio a “Ore14”: “Io non voglio più trattare Garlasco? Falso”