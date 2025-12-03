Le foto di Sempio davanti a casa Poggi? Non potevano stare in un cassetto altri 18 anni | parla BugalallaCrime Bruzzone smentisce l’addio a Ore14 | Io non voglio più trattare Garlasco? Falso
Un vecchio hard disk dimenticato nel cassetto per 18 lunghi anni. Poi la scoperta: al suo interno erano conservate le foto scattate il 13 agosto 2007 all’esterno della villetta in cui è stata uccisa Chiara Poggi. Un materiale rimasto inedito per 18 anni, fino a quando non è stato condiviso sul web pochi giorni fa. A diffondere gli scatti è stata la youtuber e streamer Francesca Bugamelli, conosciuta online con il nome di BugalallaCrime, durante il suo “ TG Crime”, la trasmissione da lei condotta su Twitch. È stata la creator 34enne a mostrare per la prima volta le immagini che ritraggono Andrea Sempio a via Pascoli alcune ore dopo l’omicidio di Chiara. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Altre letture consigliate
La foto di Sempio davanti a casa Poggi il 13 agosto 2007 #Mattino5 #Garlasco Vai su X
Parla la youtuber che ha pubblicato le foto inedite di Sempio davanti casa di Chiara - facebook.com Vai su Facebook
“Le foto di Sempio davanti a casa Poggi? Non potevano stare in un cassetto altri 18 anni”: parla BugalallaCrime. Bruzzone smentisce l’addio a “Ore14”: “Io non ... - Bugalalla rivela: "Le foto di Sempio non potevano restare in un cassetto altri 18 anni". Lo riporta ilfattoquotidiano.it
Perché le foto di Sempio davanti casa Poggi il giorno dell’omicidio non dimostrano nulla, secondo la difesa - In alcune foto diffuse sui social si vede Andrea Sempio passare in macchina davanti alla villetta di Garlasco dove poche ore prima è avvenuto l'omicidio ... Riporta fanpage.it
Le foto di Andrea Sempio davanti casa Poggi entrano nell'inchiesta - 53: Sempio sta parlando con una cronista da dentro l'auto ferma nei pressi della casa. Riporta ansa.it
Garlasco, spuntano foto inedite di Sempio davanti a casa Poggi - Inedite per 18 anni, sono state pubblicate sul canale Bugalalla Crime della youtuber Francesca Bugamelli, le foto che documentano il momento in cui ... Si legge su iltempo.it
Garlasco, le foto inedite di Andrea Sempio davanti casa Poggi poche ore dopo il delitto - Le foto, scattate poche ore dopo l'omicidio di Chiara Poggi da una fotografa dilettante e pubblicate dal canale Bugalalla Crime ... tg.la7.it scrive
Le foto inedite del giorno del delitto di Garlasco: Andrea Sempio davanti alla casa di Chiara Poggi - Poche ore dopo la scoperta del delitto, Andrea Sempio, insieme al padre Giuseppe, era in via Pascoli a Garlasco. Come scrive vanityfair.it