Le formiche malate chiedono di morire per salvare la colonia | la scoperta dimostra quanto siano evolute

Un gruppo di scienziati austriaci ha scoperto qualcosa di incredibile: le formiche giovani infette comunicano attivamente alle loro compagne di ucciderle prima che possano contagiare l’intera colonia. I ricercatori dell’Institute of Science and Technology Austria hanno studiato una piccola formica da giardino chiamata Lasius neglectus, esponendola a un fungo letale. Quello che hanno osservato è straordinario: quando le giovani formiche ancora chiuse nel bozzolo vengono infettate, producono un odore chimico specifico sulla loro pelle che funziona come un messaggio di emergenza. Le formiche adulte captano questo segnale e rispondono in modo brutale ma efficace: strappano il bozzolo, mordono la giovane formica malata e le iniettano veleno che uccide sia lei che il fungo patogeno. 🔗 Leggi su Cultweb.it

