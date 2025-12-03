Le élites europee vogliono la guerra i popoli no Fermiamo l’escalation prima che sia tardi

Nel mitico mondo occidentale, caratterizzato dalla democrazia, dalla libertà e dal pluralismo, molte persone si aspettano che l’informazione debba svolgere un ruolo importante per permettere all’opinione pubblica di capire cosa sta succedendo. Vi propongo a mo di esempio come sono state riportate le parole che Putin ha pronunciato ieri a proposito dell’ ipotesi avanzata da Cavo Dragone secondo cui “la Nato valuta la possibilità di un attacco ibrido preventivo alla Russia”. La traduzione delle parole di Putin che ho trovato sia sui giornali che in rete è la seguente: “Non intendiamo combattere contro l’Europa, l’ho detto cento volte, ma se l’Europa volesse improvvisamente combattere con noi e iniziasse, saremo pronti subito”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le élites europee vogliono la guerra, i popoli no. Fermiamo l’escalation prima che sia tardi

