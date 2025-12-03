Le due proposte della Commissione Ue per il supporto all’Ucraina nel biennio 2026-27

La Commissione Ue ha presentato due proposte legislative possibili per il supporto all'Ucraina nel biennio 2026-2027: la prima prevede prestiti con garanzia del bilancio europeo, mentre la seconda un fondo di riparazione dei danni di guerra attraverso l'uso degli asset russi immobilizzati «da tutte le istituzioni finanziarie» che li detengono all'interno dell'Unione. Lo ha spiegato Ursula von der Leyen. Incluse una norma per vietare il ritorno degli asset a Mosca fino alla fine del conflitto e salvaguardie su ritorsioni e rischi legali per Stati e istituzioni finanziarie, oltre a una modifica al Quadro finanziario pluriennale per sostenere le due ipotesi.

