Sono più di 370 i ragazzi autori di reato accolti in comunità in un decennio. "Ad aprile erano 19, cinque tentati omicidi, dodici rapine" spiega Paolo Tartaglione, referente Area penale minorile del coordinamento nazionale comunità accoglienti – Cnca e presidente della cooperativa sociale Arimo, che con i minori che hanno problemi con la giustizia ci lavora ogni giorno. Capita che alcuni chiedano, stupiti, agli educatori: "Ma tu davvero vai in giro senza il coltello?". La violenza allo specchio, che sembra distorta. Ma è la miccia nella dinamica del branco, delicata ancor più quando si è abbastanza grandi per finire nei guai e troppo piccoli per rendersene conto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Le comunità in trincea: "Dalla paura la violenza. Dobbiamo offrire futuro"