Le Club da oltre 30 anni nel cuore di Piacenza la palestra che promuove attività fisica e salute

Molto più di una palestra, Le Club è un mondo di opportunità di movimento, attività di gruppo, fitness, piscine e benessere, a Piacenza.Da oltre 30 anni, la Palestra Le Club opera a Piacenza nel settore del fitness e del wellness promuovendo l’attività fisica e la salute.La mission è motivare i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

