Russia e Stati Uniti non hanno trovato alcun compromesso sul possibile accordo di pace per l’Ucraina dopo quasi cinque ore di colloquio al Cremlino tra Vladimir Putin e gli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. A confermarlo è stato il consigliere presidenziale Yuri Ushakov, che ha definito l’incontro «utile, costruttivo e sostanziale», precisando però che «non sono ancora stati trovati compromessi». Il punto di frizione resta la questione territoriale: Mosca continua a pretendere l’intero Donbas, mentre Kyjiv ne controlla ancora circa cinquemila chilometri quadrati e rifiuta qualsiasi cessione. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le cinque inutili ore di colloquio tra Putin e Witkoff confermano il rifiuto di Mosca di negoziare sul Donbas