Le cantine italiane si affidano a LinkedIn e Instagram per comunicare online Da migliorare YouTube e TikTok
Tenuta Piccini è la prima cantina digitale 2025 secondo l’analisi di Omnicom PR Group Italia. Seguono Mezzacorona e Frescobaldi. Nei contenuti web crescono le menzioni per dealcolati e autoctoni. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
Le cantine italiane aprono a Natale 2025 con brindisi e laboratori sulla sostenibilità ambientale. Un'esperienza semplice per scoprire vino e natura.
Linkedin e Instagram guidano la presenza sui social network delle grandi cantine italiane
Vino, cresce LinkedIn con +29% di follower rispetto al 2024 - Per il terzo anno consecutivo, LinkedIn (network professionale focalizzato sul mondo del lavoro) si conferma il social con la crescita più significativa in termini di nuovi follower per le cantine (+2 ...
Linkedin e Instagram guidano la presenza sui social network delle grandi cantine italiane - Ricerca di Omnicom PR Group Italia: calo di Facebook, con gli strumenti internet vengono sempre più utilizzati per promuovere eventi in presenza.
Cresce la presenza su Instagram dei vini italiani. E i social trainano le visite in cantina - 23%) ma soprattutto il ricorso alle piattaforme online mette le ali agli incontri in presenza (che ormai riguardano ...
Il vino italiano alla conquista di LinkedIn. Mezzacorona è la cantina più digital - L'analisi del 2023 registrava 13 cantine dotate di uno shop per i vini (numero stabile sul 2022), mentre nel ...