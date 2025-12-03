Le prospettive possono giocare brutti scherzi. Soprattutto se si va sempre a caccia della polemica arbitrale. Così durante e dopo il match degli ottavi di finale di Coppa Italia vinto dalla Juventus per 2 a 0 contro l’ Udinese, hanno preso piede assurde teorie sul gol annullato all’attaccante bianconero Jonathan David al 33esimo del primo tempo. Secondo alcuni, la linea tracciata dal Var per stabilire il fuorigioco di David sarebbe stata presa su un riferimento sbagliato, il difensore dell’Udinese Bertola, mentre l’ultimo difendente sarebbe stato Palma, che si trovava in posizione defilata. Un sospetto sottolineato anche in diretta tv su Mediaset dal telecronista Riccardo Trevisani, ma poi la teoria è stata rilanciata da molti quotidiani, perfino da Repubblica, che parla di “ombra di un caso Candreva-bis”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Le assurde teorie sul fuorigioco di David: perché non c’è stato nessun errore ed è impossibile un caso Candreva-bis