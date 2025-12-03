L' azione militare in Venezuela inizierà molto presto dice Trump E avverte Colombia
Trump ha annunciato che l'azione militare contro i cartelli della droga in territorio venezuelano non solo “inizierà molto presto”, ma anche che gli Stati Uniti potrebbero colpire allo stesso modo in altri paesi, citando la Colombia. Nel frattempo un colloquio telefonico tra lo stesso Trump e il presidente brasiliano Lula è seguito dall’annuncio di accordi tra Stati Uniti e Brasile: come a voler spiegare che non c’è un accanimento ideologico contro governi di sinistra. La menzione della Colombia, più che una ennesima minaccia contro il presidente Gustavo Petro, potrebbe essere letta come ulteriore garanzia all’elettorato Maga isolazionista che l’obiettivo non è un regime change, ma appunto e rigorosamente solo bloccare l’arrivo di droga negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Argomenti simili trattati di recente
Taipei punta a "raggiungere un elevato livello di prontezza" contro un'azione militare entro il 2027, l'anno del centenario della fondazione dell'Esercito popolare di liberazione cinese - facebook.com Vai su Facebook
Venezuela, caos e lungo impegno militare: i rischi per Trump se depone Maduro - Un esercito pronto all'insurrezione e un'opposizione frammentata in grado di rappresentare una sfida seria. Riporta adnkronos.com
Russia, cosa trasportava l'aereo militare atterrato in Venezuela? Dai missili antiaerei ai ricambi per i caccia - 76TD, è atterrato in Venezuela dopo un lungo volo partito da Mosca che ha prima fatto tappa in Armenia, in Algeria, in Marocco, in Senegal e in Mauritania. Secondo ilmessaggero.it