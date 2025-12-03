L' azione militare in Venezuela inizierà molto presto dice Trump E avverte Colombia

Trump ha annunciato che l'azione militare contro i cartelli della droga in territorio venezuelano non solo “inizierà molto presto”, ma anche che gli Stati Uniti potrebbero colpire allo stesso modo in altri paesi, citando la Colombia. Nel frattempo un colloquio telefonico tra lo stesso Trump e il presidente brasiliano Lula è seguito dall’annuncio di accordi tra Stati Uniti e Brasile: come a voler spiegare che non c’è un accanimento ideologico contro governi di sinistra. La menzione della Colombia, più che una ennesima minaccia contro il presidente Gustavo Petro, potrebbe essere letta come ulteriore garanzia all’elettorato Maga isolazionista che l’obiettivo non è un regime change, ma appunto e rigorosamente solo bloccare l’arrivo di droga negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

