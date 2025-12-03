Lazio Milan Allegri | L’obiettivo di vincere la Coppa Italia è reale Contro i biancocelesti sarà complicata Sugli infortunati…

Lazio Milan, Allegri ha parlato ai microfoni della televisione ufficiale rossonera facendo un piccolo punto sulla partita contro i biancocelesti Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Milan TV alla vigilia della trasferta dei rossoneri in casa della Lazio. Le sue parole. LAZIO – Domani è una partita bella da giocare perché comunque credo che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Lazio Milan, Allegri: «L’obiettivo di vincere la Coppa Italia è reale. Contro i biancocelesti sarà complicata. Sugli infortunati…»

Scopri altri approfondimenti

Durante la conferenza stampa di presentazione di Lazio-Milan, Allegri ha analizzato anche la situazione di Fofana e degli infortunati I tempi di recupero - facebook.com Vai su Facebook

Finito dietro nelle gerarchie di Allegri, in Lazio-Milan di Coppa Italia Estupinan cerca il riscatto? Vai su X

Lazio-Milan, Allegri presenta il match: "All'Olimpico bisogna..." - Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha presentato la partita di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio, in programma giovedì all'Olimpico ... lalaziosiamonoi.it scrive

Verso Lazio-Milan: le possibili scelte di Allegri - Ci sarà poco turnover, chance per De Winter, Estupinan, Ricci e Loftus. Da msn.com

Milan, Allegri: “All’Olimpico troveremo un bell’ambiente, è un obiettivo importante per noi e per loro” - Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per presentare la partita ... Come scrive msn.com

Allegri ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio - Allegri ha le idee abbastanza chiare per quanto riguarda la formazione del Milan in vista della sfida in Coppa Italia contro la Lazio L’eco della fondamentale vittoria ottenuta sabato in campionato, d ... Segnala milannews24.com

Lazio-Milan, Allegri: “Coppa Italia obiettivo comune, Pulisic c’è. Su Sarri…” - Le parole del tecnico rossonero alla vigilia dell'impegno di Coppa Italia contro la Lazio, gara in programma domani alle ore 21 all'Olimpico ... Riporta msn.com

Lazio-Milan, Allegri: «Pulisic torna a disposizione, Fofana è out» - Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è ... msn.com scrive