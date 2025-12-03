Lazio-Milan Allegri | Domani deciderò la formazione Coppa Italia un obiettivo – VIDEO

Pianetamilan.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla vigilia di Lazio-Milan, l'allenatore rossonero Massimiliano Allegri ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a MilanTV: le sue parole. Manca ormai davvero poco al big match valido per gli ottavi di Coppa Italia tra Lazio e Milan. Domani sera allo Stadio Olimpico le due formazioni si sfideranno: ecco le parole di Allegri, rilasciate a MilanTV, alla vigilia del match. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

lazio milan allegri domani decider242 la formazione coppa italia un obiettivo 8211 video

© Pianetamilan.it - Lazio-Milan, Allegri: “Domani deciderò la formazione. Coppa Italia un obiettivo” – VIDEO

Scopri altri approfondimenti

lazio milan allegri domaniAllegri a MTV: "L'importante domani sarà giocare una partita di lucidità e grande tecnica" - Milan, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, l'allenatore rossonera Massimiliano Allegri ha presentato la seconda sfida nell'arco di pochi giorni ... Si legge su milannews.it

lazio milan allegri domaniLazio Milan, Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato e ci sarà, ecco il nostro obiettivo. Incuriosito da Jashari. Sulla Coppa Italia…» - Lazio Milan, Allegri a SportMediaset «Pulisic è recuperato, ecco il nostro obiettivo. Segnala lazionews24.com

lazio milan allegri domaniLazio-Milan, Allegri presenta il match: "All'Olimpico bisogna..." - Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha presentato la partita di Coppa Italia tra il Milan e la Lazio, in programma giovedì all'Olimpico ... Lo riporta lalaziosiamonoi.it

lazio milan allegri domaniLazio-Milan, Allegri: “Coppa Italia obiettivo importante. Su Athekame, Fofana, Giménez e Pulisic…” - Nella giornata di domani, giovedì 4 dicembre, il Milan sarà ospite della Lazio nella gara ... Lo riporta fantamaster.it

lazio milan allegri domaniVerso Lazio-Milan, la probabile formazione rossonera: torna Jashari, davanti Loftus-Leao - Domani sera il Milan scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. Da milannews.it

lazio milan allegri domaniMilan, Allegri sorride a metà: c'è Pulisic, ma è out un titolare - Il Milan sorride a metà in vista della partita di Coppa Italia contro la Lazio: Allegri ritrova Pulisc, ma perde un suo titolarissimo a centrocampo ... Scrive lalaziosiamonoi.it

Cerca Video su questo argomento: Lazio Milan Allegri Domani