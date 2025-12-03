Laz alonso rivela omaggio a tsu’tey in avatar fire and ash

anticipazioni su “avatar: fire and ash” e il ritorno di personaggi amati. Il nuovo capitolo della saga di Avatar, intitolato Fire and Ash, si appresta ad approdare nelle sale cinematografiche con molte aspettative. L’attore Laz Alonso, interprete di Tsutey nel primo film, ha recentemente suggerito che il film potrebbe contenere riferimenti speciali a uno dei personaggi più amati del franchise. In questo articolo, si analizzeranno le anticipazioni relative alla pellicola, il ruolo di Tsu’tey e le eventuali tracce che gli autori potrebbero lasciare ai fan. il ruolo di laz alonso e le anticipazioni sul film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

