Laz alonso rivela omaggio a tsu’tey in avatar fire and ash

anticipazioni su “avatar: fire and ash” e il ritorno di personaggi amati. Il nuovo capitolo della saga di Avatar, intitolato Fire and Ash, si appresta ad approdare nelle sale cinematografiche con molte aspettative. L’attore Laz Alonso, interprete di Tsu’tey nel primo film, ha recentemente suggerito che il film potrebbe contenere riferimenti speciali a uno dei personaggi più amati del franchise. In questo articolo, si analizzeranno le anticipazioni relative alla pellicola, il ruolo di Tsu’tey e le eventuali tracce che gli autori potrebbero lasciare ai fan. il ruolo di laz alonso e le anticipazioni sul film. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Laz alonso rivela omaggio a tsu’tey in avatar fire and ash

Argomenti simili trattati di recente

Ferrari tra tensioni e smentite: Leclerc e Hamilton provano a calmare il caso Elkann, ma il weekend rivela malumori e limiti tecnici. Nel paddock ritardi a Madrid, match point Norris in Qatar, critiche di Alonso e novità su Red Bull e F2. #f1 #formula1 #f12025 #for - facebook.com Vai su Facebook

L'omaggio di Alonso ad Ancelotti, "senza di lui non sarei qui" - Xabi Alonso é stato presentato dal Real Madrid ed il nuovo allenatore ha voluto ricordare chi lo ha preceduto, Carlo Ancelotti. Secondo ansa.it