Lavoro somministrato l’indennità di disponibilità è un diritto | la sentenza del Consiglio di Stato parla a tutti

A cura di Aldo Andrea Presutto* C’è un tempo nel lavoro somministrato che non si vede, ma pesa sulla vita di chi lavora. È il tempo dell’attesa: quando il lavoratore non è ancora in missione, non ha compiti concreti eppure deve restare pronto in vista di una eventuale chiamata. Un tempo sospeso e imprevedibile, fuori dal suo controllo. Può durare ore, giorni o settimane, ma in quel tempo il lavoratore non può organizzare liberamente la propria giornata né programmare altre attività. La legge tutela questo periodo con un diritto semplice ma fondamentale: l’indennità di disponibilità. Si tratta di un compenso riconosciuto per il solo fatto di essere pronto in caso di chiamata per lavorare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lavoro somministrato, l’indennità di disponibilità è un diritto: la sentenza del Consiglio di Stato parla a tutti

Altre letture consigliate

#Lavoro somministrato, a fronte dei controlli dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di #Padova e #Rovigo, il numero delle sanzioni contestate è impressionate - facebook.com Vai su Facebook

Cresce il lavoro somministrato in Friuli Venezia Giulia - Cresce il lavoro somministrato in Friuli Venezia Giulia: sono quasi 70mila le persone che, nell'ultimo quadriennio, hanno avuto almeno un giorno di somministrazione, il 15 per cento dell'occupazione ... Come scrive rainews.it

Lavoro somministrato, più tutele e welfare rafforzato grazie al nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - sindacati che prevede più formazione e garanzie contro la precarietà «Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro ... Lo riporta milanofinanza.it