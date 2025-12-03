Lavoro ambiente e sanità | le sfide di Micaela Vitri

Sanità, lavoro, ambiente, pluralismo. Sono alcuni dei temi che saranno affrontati nell’incontro pubblico con la consigliera regionale Micaela Vitri in programma per domani alle 18 nei locali del circolo Pd di Pergola, in corso Matteotti 79. "Confermatasi con un brillante risultato alle urne nel ruolo di consigliera regionale del Partito Democratico – evidenzia una nota del Pd pergolese, diffuso dalla segretaria di circolo Anna Grego – Micaela Vitri sarà partecipe di un confronto pubblico per condividere analisi, ascoltare contributi e presentare il percorso di lavoro del Pd sui temi attuali e futuri del nostro territorio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lavoro, ambiente e sanità: le sfide di Micaela Vitri

News recenti che potrebbero piacerti

In Rida Ambiente TBM, ogni attività prende forma grazie al lavoro quotidiano dei nostri operatori: donne e uomini che, con competenza e dedizione, trasformano complessità tecniche in risultati concreti. Ogni giorno Riccardo inizia la giornata lavorativa effettua - facebook.com Vai su Facebook

"F1, l'ambiente della Ferrari ha bisogno di tranquillità e lavoro": Carlo Vanzini analizza il momento della Rossa. VIDEO #SkyMotori #F1 #Formula1 #QatarGP Vai su X

Lavoro, ambiente e sanità: le sfide di Micaela Vitri - L’esponente del Pd domani alle 18 nei locali del circolo incontrerà i cittadini per ascoltare i loro problemi. Secondo msn.com

Salute, ambiente, lavoro: mons. Redaelli (Cei), “la prima tutela è la pace” - E la tutela dell’ambiente e anche della salute porterebbero tra l’altro ancora più lavoro e più sviluppo ... Riporta agensir.it

Quanto si investe in prevenzione? Ad «Ambiente lavoro», Uil indagherà la correlazione fra precarietà e infortuni sul lavoro - Prevenire è sempre meglio che curare, eppure i dati ci dimostrano che in molti casi ci si ferma alle parole: nel 2024 le vittime del lavoro sono state 1. ilmessaggero.it scrive

HSE Manager: come gestire la sicurezza sul lavoro e dell’ambiente - Ci sono due scuole di pensiero nella gestione della sicurezza sul lavoro e dell’ambiente: l’approccio tradizionale e l’approccio sistemico. Segnala ipsoa.it

Sicurezza sui luoghi di lavoro, tutto pronto per Ambiente Lavoro - 12 giugno), la più importante occasione di aggiornamento tra professionisti di salute e... Riporta ilrestodelcarlino.it

Sportello lavoro e ambiente la giunta parte dai giovani - Nuovi servizi per i giovani, con uno sportello informativo e uno sportello lavoro, con laboratori digitali e con attività di educazione ambientale. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it