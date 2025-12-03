Lavori di asfaltatura terminata la sistemazione della strada Ma si crea un altro problema
Fine dei lavori di asfaltatura a Riva del Po, da Ro a Ruina direzione Francolino. Ad annunciarlo è il sindaco Daniela Simoni. Alcuni interventi di manutenzione straordinaria del manto stradale nel territorio comunale erano iniziati già ad ottobre, con un primo intervento a Ruina, in via. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Lavori di asfaltatura in via del Brennero Vai su Facebook
A #Firenze, inizieranno stasera lunedì 1° dicembre i lavori di asfaltatura a seguito di interventi di Publiacqua in via delle Panche. L’intervento sarà effettuato in orario notturno 21-6. Il dettaglio: tinyurl.com/2fenkryt. #viabiliFI #IF Vai su X
Lavori al campo sportivo, terminata l’asfaltatura - Si sono appena conclusi i lavori di asfaltatura nel parcheggio dello stadio Monaldi di Porto Recanati: ora seguirà un intervento più ampio per realizzare un nuovo sistema di raccolta delle acque ... Segnala ilrestodelcarlino.it
Domani via ai lavori di asfaltatura strade Ecco il programma - Domani partirà una prima tranche di intervento in alcune zone del territorio comunale e, per questo motivo, verrà modificata ... Secondo laprovinciapavese.gelocal.it
Restyling dell’ex ferrovia marmifera. Asfaltatura e pulizia dei canalini: "Veniamo incontro ai cittadini" - Si tratta di interventi in cui il Comune impegna una cifra importante ai fini della sicurezza, consistenti nel ripristino di ... Secondo lanazione.it
Ciip, continuano i lavori per l’asfaltatura delle strade - Dopo gli interventi sulle condutture idriche in diverse zone della città la Ciip, consorzio idrico del Piceno, prosegue con l’esecuzione dei lavori per la sistemazione e l’asfaltatura delle strade in ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Il Comune rivede le strade. A settembre via ai lavori 400mila euro di asfaltature - Da settembre arriva un pacchetto di asfaltature di strade a tutte le latitudini del vastissimo territorio comunale di Capannori. Da lanazione.it
Perugia, piano asfaltature: lavori da via Canali a Pianello - Il caldo, anche a causa delle ordinanze che regola i lavori all’aperto, ha comportato un momentaneo stop degli interventi nell’area di Ponte Felcino (strada Canneto- Lo riporta ilmessaggero.it