Lavoratrice licenziata per aver dato del tu direttore | Quello è solo ultimo episodio

Tg24.sky.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’episodio nel quale la dipendente ha dato del “tu” alla socia del circolo sarebbe solo “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Così Paolo Vitale, presidente del Circolo Canottieri Roma, parlando a Open ha cercato di chiarire la propria posizione, giustificando il licenziamento in tronco della addetta alle pulizie: licenziamento che la donna ha deciso di impugnare trascinando il Circolo in tribunale. L’episodio risale alla scorsa estate, quando una donna che da quasi vent’anni lavora presso il circolo occupandosi della pulizia degli spogliatoi, del bordo piscina e della sistemazione degli eventi, si è rivolta a una socia in un modo che i vertici del Circolo Canottieri romano hanno ritenuto inadeguato e irrispettoso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

lavoratrice licenziata per aver dato del tu direttore quello 232 solo ultimo episodio

© Tg24.sky.it - Lavoratrice licenziata per aver dato del “tu”, direttore: “Quello è solo ultimo episodio”

Argomenti simili trattati di recente

Addetta alle pulizie licenziata per aver dato del «tu» a una socia del Circolo Canottieri Roma, parla a Open il presidente del club: «Ecco perché l’abbiamo mandata via ... - Secondo Paolo Vitale, l'episodio è solo l'ultimo di una serie di comportamenti problematici accumulati negli anni. Riporta open.online

lavoratrice licenziata aver datoTrova 35 euro a lavoro e viene licenziata dopo 12 anni - Questa lavoratrice è stata licenziata dopo 12 anni di lavoro senza problemi a causa di un errore che le ha fruttato appena 35 euro. Si legge su money.it

lavoratrice licenziata aver datoRisarcimento licenziamento illegittimo, ecco quanto spetta con le nuove regole - Licenziamento illegittimo, la Corte Costituzionale aumenta l'importo del risarcimento. Come scrive money.it

20 lavoratrici delle pulizie licenziate, avevano scioperato per mancati stipendi - Presidio di protesta davanti al Novotel di Genova contro i licenziamenti comunicati a 20 lavoratrici dalla ditta Aurora Ambiente che opera in appalto all'interno dell'albergo. Lo riporta rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoratrice Licenziata Aver Dato