Lavoratrice licenziata per aver dato del tu direttore | Quello è solo ultimo episodio
L’episodio nel quale la dipendente ha dato del “tu” alla socia del circolo sarebbe solo “la goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Così Paolo Vitale, presidente del Circolo Canottieri Roma, parlando a Open ha cercato di chiarire la propria posizione, giustificando il licenziamento in tronco della addetta alle pulizie: licenziamento che la donna ha deciso di impugnare trascinando il Circolo in tribunale. L’episodio risale alla scorsa estate, quando una donna che da quasi vent’anni lavora presso il circolo occupandosi della pulizia degli spogliatoi, del bordo piscina e della sistemazione degli eventi, si è rivolta a una socia in un modo che i vertici del Circolo Canottieri romano hanno ritenuto inadeguato e irrispettoso. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
