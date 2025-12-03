L' autorevolezza il vigore e la redazione scrupolosa dei discorsi Giulio Napolitano ricorda il padre Giorgio

Pubblichiamo per intero il discorso pronunciato ieri, martedì 2 dicembre 2025, da Giulio Napolitano, figlio del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, che è stato ricordato ieri alla Camera, a cento anni dalla sua nascita, con la pubblicazione dei suoi più celebri discorsi Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente del Senato, signor Presidente della Camera, membri del Parlamento e del Governo, Autorità, studiosi, ex collaboratori e amici, a nome della famiglia Napolitano, vi ringrazio di cuore per la vostra generosa partecipazione all’incontro nel centenario della nascita di mio padre qui a Palazzo Montecitorio, in quella che è stata a lungo la sua ‘casa’. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

