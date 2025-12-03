Lautaro suo il premio ‘Performance’ ai ‘Gazzetta Awards’ | alla faccia della critiche

Lautaro. Ancora un riconoscimento per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino è stato ufficialmente designato vincitore del premio ‘ Performance ‘ ai Gazzetta Sports Awards 2025, un prestigioso riconoscimento che gli verrà consegnato a Milano l’ 11 dicembre. L’annuncio, fornito da La Gazzetta dello Sport, sottolinea come la scelta sia stata dettata da una combinazione di fattori che abbracciano l’eccellenza della stagione passata e l’avvio di quella in corso, dimostrando la continuità di un rendimento da fuoriclasse assoluto. La motivazione che più risalta nel giudizio della ‘rosea’ è il rendimento europeo di Lautaro, vero ago della bilancia per l’assegnazione del premio. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it