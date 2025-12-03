Lauro celebra il talento con il premio Il Fanciullo di Lauro
Un omaggio a chi, con impegno e capacità, ha reso onore alla propria terra. Il 5 dicembre 2025, alle 19:00, presso San Filippo Neri, il Comune di Lauro presenterà la seconda edizione del premio "Il Fanciullo di Lauro", riconoscimento dedicato alle personalità locali che si sono distinte in ambito.
La nostra chiesa festivamente addobbata per celebrare la Vergine Maria. Oggi, 08 dicembre, il Cardinale Angelo Comastri presiede la recitazione del Santo Rosario alle ore 16,45 e, a seguito, la Santa Messa. Lunedì, 09 dicembre, presso la Chiesa di Santa