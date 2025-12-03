L’attrice che avrebbe dovuto interpretare ciri nel primo stagione di the witcher

La serie televisiva The Witcher continua a suscitare grande interesse tra gli appassionati, grazie a personaggi complessi e trame ricche di colpi di scena. Tra i vari ruoli di rilievo, spicca la figura di Teryn, interpretata dall’attrice Frances Pooley, che rappresenta una versione ingannevole di Ciri. In questo approfondimento si analizzano i retroscena riguardanti la candidatura dell’attrice e il suo ruolo attuale nella serie, oltre alle anticipazioni per la quinta stagione. la candidatura di frances pooley e il suo ruolo nel casting. origine del personaggio e prime considerazioni. Frances Pooley, interprete di Teryn in The Witcher, ha quasi ricoperto un ruolo differente durante le prime stagioni della serie. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

