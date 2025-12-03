R ed carpet da sogno a New York. Sydney Sweeney ha calcato il tappeto rosso della première di The Housemaid, il suo nuovo thriller che arriverà nei cinema il 19 dicembre. E lo ha fatto con uno di quei look che fanno girare la testa, un omaggio perfetto alle dive hollywoodiane di un tempo, ma con quel tocco contemporaneo che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica. Sydney Sweeney: film, Euphoria, look. guarda le foto Sydney Sweeney, il look Miu Miu alla première di The Housemaid. Per l’occasione, la 28enne ha scelto un abito che è una vera dichiarazione di stile. Una creazione custom firmata Miu Miu, brand a cui l’attrice si affida spesso e che conosce perfettamente il suo corpo e le sue preferenze estetiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - L'attrice americana ha lasciato tutti a bocca aperta: i dettagli del suo look da red carpetd