L' attrice americana ha lasciato tutti a bocca aperta | i dettagli del suo look da red carpetd

Iodonna.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

R ed carpet da sogno a New York. Sydney Sweeney ha calcato il tappeto rosso della première di The Housemaid, il suo nuovo thriller che arriverà nei cinema il 19 dicembre. E lo ha fatto con uno di quei look che fanno girare la testa, un omaggio perfetto alle dive hollywoodiane di un tempo, ma con quel tocco contemporaneo che ormai è diventato il suo marchio di fabbrica. Sydney Sweeney: film, Euphoria, look. guarda le foto Sydney Sweeney, il look Miu Miu alla première di The Housemaid. Per l’occasione, la 28enne ha scelto un abito che è una vera dichiarazione di stile. Una creazione custom firmata Miu Miu, brand a cui l’attrice si affida spesso e che conosce perfettamente il suo corpo e le sue preferenze estetiche. 🔗 Leggi su Iodonna.it

l attrice americana ha lasciato tutti a bocca aperta i dettagli del suo look da red carpetd

© Iodonna.it - L'attrice americana ha lasciato tutti a bocca aperta: i dettagli del suo look da red carpetd

Argomenti simili trattati di recente

Sarah Paulson rivela il vero motivo per cui ha lasciato American Horror Story dopo la decima stagione - Scopri il vero motivo per cui Sarah Paulson ha lasciato American Horror Story dopo la decima stagione e cosa l’ha spinta a cambiare direzione. cinefilos.it scrive

attrice americana ha lasciatoAmerican Pie: la denuncia shock di Tara Reid: “sono stata drogata in un hotel a Chicago” - Tara Reid, attrice statunitense conosciuta a livello internazionale per il ruolo di Vicky nella saga American Pie ... Come scrive cinematographe.it

L'attrice di "American Pie" Tara Reid: "Sono stata drogata in un hotel a Chicago" - Tara Reid, attrice nota per "American Pie", ha dichiarato di essere stata drogata mentre si trovava in un hotel della zona di Chicago. msn.com scrive

attrice americana ha lasciatoTara Reid, l'attrice di American Pie in ospedale: "Hanno messo qualcosa nel mio bicchiere" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tara Reid, l'attrice di American Pie in ospedale: 'Hanno messo qualcosa nel mio bicchiere' ... Riporta tg24.sky.it

attrice americana ha lasciatoLutto nel cinema per la scomparsa dell’attrice che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di tutti - Addio a Jill Freud, l'attrice di "Love Actually" e ispirazione per Lucy Pevensie. Scrive bigodino.it

attrice americana ha lasciatoStar Wars, un'attrice di Ahsoka ha lasciato la serie! "Disney non paga abbastanza" - Un'attrice del cast di Ahsoka non tornerà per la seconda stagione dopo aver deciso di lasciare la serie tv a causa della paga. serial.everyeye.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Attrice Americana Ha Lasciato