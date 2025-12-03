L' attore Gigi Laperuta conquista la giuria popolare al Premio Città di Valenzano

Si è conclusa con un largo consenso della giuria popolare su Gigi Laperuta la serata finale del Concorso Letterario Nazionale “Città di Valenzano”, in Puglia. L’evento si è svolto nell’auditorium “Cihean” di Bari. L’attore e regista di Recale ha conquistato il prestigioso riconoscimento grazie. 🔗 Leggi su Casertanews.it

