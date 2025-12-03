L' atmosfera natalizia irrompe a Genova con accensione dell' albero e spettacolo di luci in piazza De Ferrari

Genovatoday.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I festeggiamenti natalizi prendono il via nel cuore di Genova con la tradizionale accensione dell'Albero di Natale. Appuntamento lunedì 8 dicembre, come sempre in piazza De Ferrari, per un momento atteso e amatissimo da grandi e piccini che segna ufficialmente l’inizio delle festività in città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

atmosfera natalizia irrompe genovaL'atmosfera natalizia irrompe a Genova con accensione dell'albero e spettacolo di luci in piazza De Ferrari - I festeggiamenti natalizi prendono il via nel cuore di Genova con la tradizionale accensione dell' Albero di Natale. genovatoday.it scrive

atmosfera natalizia irrompe genovaIl Porto Antico di Genova prende vita a Natale con luminarie, spettacoli ed eventi per grandi e piccini - Chi dice che l’area portuale non possa diventare il perfetto palcoscenico natalizio dove divertirsi tutti assieme? Segnala ilsecoloxix.it

atmosfera natalizia irrompe genovaNatale a Genova, il Cactus Market illumina i Giardini Luzzati - Dal 6 al 22 dicembre, nel cuore del centro storico, l’appuntamento con prodotti artigianali, libri e iniziative solidali ... Segnala ilsecoloxix.it

atmosfera natalizia irrompe genovaNatale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione - Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025 La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programm ... Come scrive ligurianotizie.it

atmosfera natalizia irrompe genovaNatale a Genova 2025: programma degli eventi del Comune, iniziative e novità per le feste - Giunto alla sua terza edizione, il Passaporto dei Presepi, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi, propone per il 2025 un progetto rinnovato, con una nuova tematizzazione ... Lo riporta mentelocale.it

atmosfera natalizia irrompe genovaGENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese - GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese ... Riporta turismoitalianews.it

Cerca Video su questo argomento: Atmosfera Natalizia Irrompe Genova