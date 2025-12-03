L' atmosfera natalizia irrompe a Genova con accensione dell' albero e spettacolo di luci in piazza De Ferrari

I festeggiamenti natalizi prendono il via nel cuore di Genova con la tradizionale accensione dell'Albero di Natale. Appuntamento lunedì 8 dicembre, come sempre in piazza De Ferrari, per un momento atteso e amatissimo da grandi e piccini che segna ufficialmente l’inizio delle festività in città. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Centro Meteo Piemonte CMP. casperrr · dead romance, lit candle lights. ? 3 Dicembre 2025 - Splendida atmosfera natalizia a Limone Piemonte sotto la nevicata. Complice l'intensificazione delle precipitazioni nelle prossime ore la quota neve raggiungerà a - facebook.com Vai su Facebook

Atmosfera natalizia alla Vici Giovannini di #cattolica : grazie a Giulia e alla sua mamma è stato allestito un mercatino con decorazioni e oggetti Hand Made . Il Natale è alle porte , vi aspettiamo ! Auguri! Vai su X

L'atmosfera natalizia irrompe a Genova con accensione dell'albero e spettacolo di luci in piazza De Ferrari - I festeggiamenti natalizi prendono il via nel cuore di Genova con la tradizionale accensione dell' Albero di Natale. genovatoday.it scrive

Il Porto Antico di Genova prende vita a Natale con luminarie, spettacoli ed eventi per grandi e piccini - Chi dice che l’area portuale non possa diventare il perfetto palcoscenico natalizio dove divertirsi tutti assieme? Segnala ilsecoloxix.it

Natale a Genova, il Cactus Market illumina i Giardini Luzzati - Dal 6 al 22 dicembre, nel cuore del centro storico, l’appuntamento con prodotti artigianali, libri e iniziative solidali ... Segnala ilsecoloxix.it

Natale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione - Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025 La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programm ... Come scrive ligurianotizie.it

Natale a Genova 2025: programma degli eventi del Comune, iniziative e novità per le feste - Giunto alla sua terza edizione, il Passaporto dei Presepi, organizzato dal Comune di Genova in collaborazione con l’Arcidiocesi, propone per il 2025 un progetto rinnovato, con una nuova tematizzazione ... Lo riporta mentelocale.it

GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese - GENOVA | Otto chilometri di meraviglia: il Natale che incanta grandi e piccoli, il Porto Antico tra luci, musica e sorprese ... Riporta turismoitalianews.it