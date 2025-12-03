L' Atletico va in vantaggio ma poi si sgonfia Il Barça cala il tris e allunga in vetta

Gazzetta.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'anticipo, Alex Baena illude la squadra di Simeone. Poi Raphinha, Dani Olmo (che poi si fa male) e Ferran firmano la rimonta. Lewandowski sbaglia un rigore. Blaugrana per ora a +4 sul Real Madrid, colchoneros a -6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

l atletico va in vantaggio ma poi si sgonfia il bar231a cala il tris e allunga in vetta

© Gazzetta.it - L'Atletico va in vantaggio, ma poi si sgonfia. Il Barça cala il tris e allunga in vetta

Approfondisci con queste news

atletico vantaggio sgonfia bar231aIl Barcellona batte in rimonta l'Atletico di Simeone, ma perde Olmo: segna e si fa male - Ai Colchoneros non basta la rete del momentaneo vantaggio di Baena: i blaugrana di Flick volano momentaneamente a +4 sul Real Madrid ... Da corrieredellosport.it

atletico vantaggio sgonfia bar231aAtletico beffa Inter, al 93' Gimenez fa esultare Simeone - La beffa a Madrid viene servita all'ultimo: quando mancano meno di due minuti al triplice fischio, un colpo di testa di Gimenez regala tre punti preziosi all'Atletico e lascia l'Inter ancora con un pu ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Atletico Vantaggio Sgonfia Bar231a