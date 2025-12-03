L' Atletico va in vantaggio ma poi si sgonfia Il Barça cala il tris e allunga in vetta
Nell'anticipo, Alex Baena illude la squadra di Simeone. Poi Raphinha, Dani Olmo (che poi si fa male) e Ferran firmano la rimonta. Lewandowski sbaglia un rigore. Blaugrana per ora a +4 sul Real Madrid, colchoneros a -6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
