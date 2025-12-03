L' asteroide Bennu non smette di sorprenderci ora è stato scoperto che tra i suoi ingredienti c' è anche lo zucchero

Ulteriori indagini sui campioni della roccia spaziale indicano che tra le molecole necessarie per dare inizio alla vita ci sono anche il ribosio e il glucosio (ma non il desossiribosio). 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - L'asteroide Bennu non smette di sorprenderci, ora è stato scoperto che tra i suoi ingredienti c'è anche lo zucchero

