L’assoluzione di Silvio Viale e la caccia agli stupratori presunti colpevoli
Ieri il ginecologo Silvio Viale è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale rivoltagli da alcune sue giovani pazienti. Le prime accusatrici di Viale, stando alle cronache, si erano incontrate e reciprocamente riconosciute grazie alla lettera-denuncia contro un ginecologo violentatore ignoto – ma famoso e di sinistra – letta da una di loro durante una manifestazione del #MeToo a Torino. A queste se n’erano aggiunte delle altre, incoraggiate dall’esempio delle prime, fino a diventare in tutto una decina. La gran parte delle accuse è caduta direttamente in Procura e ieri il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Torino ha decretato l’assoluzione di Viale anche rispetto a quelle sopravvissute, perché «il fatto non costituisce reato». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il ginecologo e consigliere comunale di Torino di Più Europa, Silvio Viale, ha così commentato l'assoluzione dall'accusa di violenza sessuale. Il medico è stato processato dopo una serie di denunce per episodi collegati alla sua attività professionale di medico - facebook.com Vai su Facebook
Silvio Viale dopo l'assoluzione nel processo per violenza sessuale: "Contento perché sotto accusa c'era la ginecologia" lastampa.it/torino/2025/12… @LaStampa Vai su X
Silvio Viale, chiesto il rinvio a giudizio per il ginecologo-politico. L'accusa: «Foto intime durante le visite» - Quando il caso è emerso pubblicamente, Silvio Viale – difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo – è stato duramente attaccato anche in Consiglio comunale. ilmattino.it scrive