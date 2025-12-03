L' assessore regionale il presidente di partito e l' onorevole sindaco | tutti gli sponsor del fiancheggiatore di Brusca
Non solo traffico di droga: il 67enne favarese Domenico Blando, noto per essere stato negli anni Novanta uno degli ultimi fiancheggiatori di Giovanni Brusca, era particolarmente attivo nel settore dell'imprenditoria. In particolare, secondo quanto ipotizzano i carabinieri che, lo scorso anno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Una nota dell'assessore regionale della Basilicata - facebook.com Vai su Facebook
Sopralluogo del presidente della #regioneliguria Marco Bucci e dell’assessore regionale alla #protezionecivile Giacomo Raul Giampedrone nella sala operativa della Protezione Civile per monitorare la situazione durante l’allerta meteo arancione di oggi Vai su X
Stefani, 7 giorni per la giunta. Zaia presidente del consiglio al Ferro Fini - Tempo una settimana e il nuovo presidente della Regione del Veneto, il leghista Alberto Stefani, presenterà la sua giunta «di qualità». Riporta ilgazzettino.it
Veneto, tutti gli eletti in consiglio regionale partito per partito: i nomi della nuova assemblea regionale, conferme e sorprese - Elezioni regionali 2025: le formazioni del partiti di centrodestra e centrosinistra. Da corrieredelveneto.corriere.it
Veneto, il presidente eletto Stefani «assessore» ai giovani: «Casa e welfare, un piano per tutelarli» - Il presidente blinda De Berti: titolare delle Infrastrutture o sottosegretario ... corrieredelveneto.corriere.it scrive
Regione, ecco le deleghe ai nuovi assessori - FIRENZE: Dopo giorni di lavorìo politico, il presidente Giani ha annunciato la ripartizione delle competenze in seno alla giunta. Segnala toscanamedianews.it
Congresso regionale Uncem: Emanuele Ferrari eletto nuovo presidente dell’Unione che associa 121 Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo - Così l’assessore regionale con delega alla Montagna, Davide Baruffi, partecipando stamattina all’incontro a Bologna in viale Aldo Moro: “Occorre rafforzare le politiche su questo versante- Come scrive nextstopreggio.it
Assessore regionale Bugaro si iscrive a Fratelli d'Italia - Il neo assessore regionale Giacomo Bugaro, eletto consigliere da indipendente nelle liste di Fratelli d'Italia ad Ancona, si è iscritto al partito. Scrive msn.com