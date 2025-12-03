L’Asl Roma 6 | Nessun depotenziamento ad Anzio-Nettuno
Anzio, 3 dicembre 2025 – “Poche ore fa, su alcuni organi di stampa, sono stati pubblicati articoli che riprendevano una nota della ‘ Rete no bavaglio ‘ in relazione alla struttura di via Cupa dei Marmi ed alla inaugurazione di reparti programmata per il prossimo 4 dicembre”, è quanto si legge in un comunicato stampa dell’Asl Roma 6. “Quella inaugurazione, mai annunciata ufficialmente, non avverrà per un motivo ben preciso: una sospensiva del TAR, in merito al ricorso di una ditta relativamente alla procedura di acquisizione dei letti, ha bloccato la consegna degli stessi nel reparto di terapia intensiva e sub-intensiva. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
