L’Ascoli cerca aiuto dalla panchina Così i cambi ora possono aiutare

L' Ascoli ha bisogno di cambiare pelle con il supporto degli altri titolari. La gara di Pesaro ha confermato ciò che era già emerso nel corso dei secondi tempi delle ultime uscite. Gli elementi super utilizzati dall'inizio del campionato ad oggi hanno dato davvero tutto e allo stato attuale dei fatti molti nomi sono finiti in riserva. In alcune delle sfide recentemente disputate nel mese di novembre è emerso in maniera abbastante lampante il netto calo fisico manifestato nel corso dei secondi tempi quando, anche a causa di sostituzioni a volte effettuate tardivamente, la squadra aveva fatto fatica a mantenere gli stessi ritmi di gioco per tutti i 90'.

