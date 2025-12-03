Le dimissioni di alcuni parlamentari italiani, comunicate ufficialmente alle rispettive Camere, segnano una nuova fase per il Parlamento dopo le recenti elezioni regionali. Diversi eletti hanno scelto di lasciare lo scranno nazionale per assumere incarichi in Consigli regionali o amministrazioni locali, avviando così un processo di sostituzioni e riorganizzazione degli equilibri istituzionali. Leggi anche: Arrestato! Terremoto nella politica italiana: l’annuncio, accuse gravissime Chiara La Porta: passaggio dalla Camera al Consiglio regionale della Toscana. Tra i nomi più rilevanti figura Chiara La Porta, deputata di Fratelli d’Italia, che ha formalizzato la decisione di dimettersi da Montecitorio dopo l’elezione come consigliera regionale in Toscana. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Lascia la parlamentare di Fratelli d'Italia: chi entra al suo posto