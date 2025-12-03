Lascia il b&b rendendosi irreperibile nella stanza stupefacenti e una pistola lanciarazzi | giovane denunciata
Lo scorso fine settimana la polizia è intervenuta in una struttura ricettiva in zona Pescara colli, per la segnalazione di una giovane ospite che si sarebbe resa irreperibile malgrado la conclusione del soggiorno. Una volta raggiunta la struttura, gli agenti hanno avvertito un forte odore di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
