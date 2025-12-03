L’arte può far capire tutte le cose A spiegarvela è Filippo Caccamo

di Tiziana Petrelli Venerdì 5 dicembre, alle 21, all’Auditorium Scavolini arriverà un’ondata di risate: Filippo Caccamo porta a Pesaro Fuori di Tela, lo spettacolo in cui un museo immaginario diventa – per questo idolo degli adolescenti – il pretesto per guardare la vita con la leggerezza dell’arte e con quella comicità lucidissima che gli permette di trasformare ogni dettaglio quotidiano in una battuta irresistibile. Insomma: una visita guidata in un museo, ma anche dentro le nostre vite. Da dove nasce l’idea di usare l’arte per raccontare il quotidiano? "A un certo punto sentivo di aver detto tantissimo sul mondo della scuola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

