L’Art Bonus cresce | donati 5mila euro da Service Fest per riqualificare un simbolo del borgo

Cesenatoday.it | 3 dic 2025

Continua con slancio il progetto Art Bonus a Longiano, promosso dal Comune per sostenere gli interventi di riqualificazione della Torre Civica, uno dei luoghi più rappresentativi del centro storico. Un nuovo contributo, del valore di 5 mila euro, arriva da Service Fest, realtà attiva. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

