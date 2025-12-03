L’appello di Polonara | Donate il midollo Io sono vivo solo grazie a questo

Migliorano le condizioni di salute di Achille Polonara (foto). A dirlo è lo stesso giocatore di basket della nazionale, collegato ieri mattina con la conferenza stampa organizzata da Regione Emilia-Romagna e Admo sulle donazioni di midollo. "Un mese fa, per una complicanza, ero a rischio vita – ricorda Polonara, in cura per una leucemia – ma è andato tutto bene. È stato un miracolo e ora le cose stanno migliorando, grazie alle terapie che sto facendo". Il cestista azzurro ha ringraziato la sua donatrice di midollo, una ragazza americana. "Sono qui grazie a lei. È stato molto importante trovare una donatrice compatibile al 90%". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’appello di Polonara: "Donate il midollo. Io sono vivo solo grazie a questo"

