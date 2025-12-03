L’Antica Pizzeria Da Michele conquista Sydney | l’apertura che completa il giro del mondo
Tempo di lettura: 3 minuti L’ Antica Pizzeria Da Michele inaugura venerdì 5 dicembre la sua nuova sede a Sydney, in 50 Pitt Street, nel cuore del CBD, segnando un traguardo storico: la presenza ufficiale del marchio in tutti e cinque i continenti. Un risultato che arriva a poche settimane dal riconoscimento come “miglior catena artigianale al mondo” assegnato dalla guida 50 Top Pizza. Come spiegato dall’amministratore delegato Alessandro Condurro, “aggiungere la bandierina sull’ultimo continente che mancava nel nostro Mappamondo Michele in the World è stata un’emozione difficile da spiegare”. Una sede nel cuore pulsante della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
