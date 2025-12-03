L' Antica Fiera di Santa Lucia accende il Natale di San Giovanni in Marignano

A San Giovann in Marignano "si accende" il Natale: nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, torna la millenaria Antica Fiera di Santa Lucia (960° edizione).Dai concerti al teatro, dalle animazioni per i più piccoli con il villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale, all’addobbo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

