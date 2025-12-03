L' Antica Fiera di Santa Lucia accende il Natale di San Giovanni in Marignano
A San Giovann in Marignano "si accende" il Natale: nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 dicembre, torna la millenaria Antica Fiera di Santa Lucia (960° edizione).Dai concerti al teatro, dalle animazioni per i più piccoli con il villaggio degli Elfi e la Casa di Babbo Natale, all’addobbo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Scopri altri approfondimenti
*40^ Fiera di Sant’Andrea - Antica fiera delle oche e degli stivali * Giornate splendide per questo fine settimana di fiera e ora vi aspettiamo domenica prossima con la giornata delle Associazioni!!! Grazie per aver reso speciale anche questa edizione !!! # - facebook.com Vai su Facebook
San Giovanni in Marignano fa festa: torna l’Antica Fiera di Santa Lucia - La Fiera di Santa Lucia, che celebra la straordinaria 960ª edizione, è pronta a illuminare San Giovanni in Marignano. Da chiamamicitta.it
Ceva, l’antica fiera di Santa Lucia protagonista a Telecupole - Giovedì 4 dicembre andrà in onda la puntata della trasmissione VisitCuneese, che vede un approfondimento su una manifestazione particolarmente importante per il cebano ... Si legge su cuneodice.it
San Giovanni in Marignano: la Fiera di Santa Lucia torna sabato 13 e domenica 14 dicembre - San Giovanni in Marignano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’anno: la Fiera di Santa Lucia, che celebra la ... Come scrive corriereromagna.it
I magnifici banchetti della Fiera di Santa Lucia tornano a Verona - Verona torna ad accogliere nuovamente uno degli eventi più attesi e suggestivi dell'anno: la Fiera di Santa Lucia, che si terrà dal 10 al 13 dicembre 2025. Lo riporta veronasera.it
Fiera di Santa Lucia, a San Giovanni in Marignano presentata la 960^ edizione - San Giovanni in Marignano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi e amati dell’anno: la Fiera di Santa Lucia, che celebra la straordinaria 960ª edizione, a testimonianza di una tradizion ... Lo riporta msn.com
Natale a Bologna: concerti, grandi classici, mercatini, presepi e piste del ghiaccio - Da Lo Schiaccianoci al grande classico di Dickens, dai mercatini di Natale alle piste del ghiaccio che rendono felici grandi e bambini... Secondo bolognatoday.it