Landini a Nerviano per la crisi Nms | Prioritario garantire continuità
Nerviano (Milano), 3 dicembre 2025 – Nell'alto milanese si sta consumando una delle crisi più gravi che il settore della ricerca italiana abbia visto negli ultimi anni. Oggi, mercoledì 3 dicembre, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini è arrivato al centro ricerche Nms – Nerviano Medical Sciences, un luogo che per decenni ha rappresentato un presidio d’eccellenza nella lotta contro i tumori. La sua presenza, insieme a quella di Marco Falcinelli, segretario generale della Filctem, è stata tutt’altro che formale: il clima nell’assemblea dei lavoratori è apparso da subito teso, attraversato da incertezza e timore per un futuro che rischia di sgretolarsi rapidamente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
