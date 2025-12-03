L’amministrazione Trump sospende le domande d’immigrazione da 19 paesi

L’amministrazione Trump ha annunciato una nuova stretta contro l’immigrazione, sospendendo le domande d’ingresso presentate dai cittadini di 19 paesi tra i più poveri del mondo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - L’amministrazione Trump sospende le domande d’immigrazione da 19 paesi

