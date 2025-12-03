L’amministrazione Trump sospende le domande d’immigrazione da 19 paesi

Internazionale.it | 3 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione Trump ha annunciato una nuova stretta contro l’immigrazione, sospendendo le domande d’ingresso presentate dai cittadini di 19 paesi tra i più poveri del mondo. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it

l8217amministrazione trump sospende le domande d8217immigrazione da 19 paesi

© Internazionale.it - L’amministrazione Trump sospende le domande d’immigrazione da 19 paesi

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

l8217amministrazione trump sospende domandeTrump ha sospeso le domande di immigrazione negli Stati Uniti da 19 paesi - L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sospeso le domande per l’immigrazione di persone provenienti da 19 paesi: Afghanistan, Myanmar, Ciad, Repubblica Democratica del ... Secondo ilpost.it

Trump sospende le domande di immigrazione dei cittadini afghani - La decisione dopo l'attacco di ieri a due soldati della Guardia Nazionale a Washington. Da avvenire.it

Trump ordina: "Israele non deve annettere la Cisgiordania o perderà il mio sostegno". E Netanyahu sospende la norma - Il Segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha messo in guardia Israele dall'annessione della Cisgiordania, affermando che le misure adottate dal Parlamento e la violenza dei coloni minacciano ... Come scrive affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: L8217amministrazione Trump Sospende Domande